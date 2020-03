दिल्ली हिंसा पर बोले पूर्व पुलिस आयुक्त, मैं जाफराबाद नहीं जलने देता चाहे सरकार बर्खास्त कर देती

नई दिल्ली। 'उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, सीलमपुर, ओल्ड मुस्तफाबाद, भजनपुरा, चांद बाग आदि इलाके बीते 24-25 फरवरी को अचानक जलने शुरू नहीं हुए। इनकी शुरूआत शाहीन बाग से हुई है। मैं अगर अभी दिल्ली का पुलिस कमिश्नर (आयुक्त) होता तो शाहीन बाग में सड़क पर जमने वालों को पहले ही दिन सड़क से उठाकर पार्क में ले जाकर बैठा आया होता। चाहे जो होता किसी भी कीमत पर जाफराबाद आदि इलाके को मैं जलने नहीं देता। भले ही क्यों न सरकार मुझे निकाल कर बाहर कर देती।'

यह खरी-खरी और दो टूक बात दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त अजय राज शर्मा ने कही। अजय राज शर्मा यूपी कैडर 1966 बैच के पूर्व दबंग आईपीएस और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। देश की पुलिस को एसटीएफ देने का श्रेय भी अजय राज शर्मा को ही जाता है। अजय राज शर्मा दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के सेवानिवृत्त महानिदेशक हैं। अजय राज शर्मा इन दिनों अपनी किताब 'बाइटिंग द बुलेट' के कारण चर्चाओं में हैं।

शनिवार रात मीडिया से विशेष बातचीत में अजय राज शर्मा ने कहा, "दिल्ली में पुलिस नहीं, मजाक बन गई है। लोग तीन महीने से शाहीन बाग में रास्ता घेरे बैठे हैं। पुलिस क्या कर रही है? आज हजारों की भीड़ आम आदमी का रास्ता घेरे हुए है। पुलिस और हुकूमत का मुंह बंद है। यह तमाशा नहीं है तो और क्या है?"

