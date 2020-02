दिल्ली हिंसाः मौजपुर में जब शाहरुख ने तानी थी पिस्टल, इस बहादुर पुलिसवाले ने कर दिया था कमाल

नई दिल्ली। वैसे आप दिल्ली पुलिस के सिपाही दीपक दाहिया को भले ना जानते हों, लेकिन अगर आपसे कहा जाए वो तस्वीर याद कीजिए जिसमें उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान लाल टी-शर्ट पहने शाहरुख नामक युवक एक पुलिसकर्मी पर पिस्टल ताने हुए था, तो आप जरूर पहचान लेंगे। आज आपको रूबरू कराते हैं दीपक दाहिया से और बताते हैं कि उस वक्त दीपक ने क्या सोचा और क्या किया।

दिल्ली पुलिस का यह बहादुर पुलिसकर्मी दीपक दाहिया शुक्रवार को मीडिया के सामने आया। दीपक ने बताया कि मौजपुर हिंसा के दौरान 25 फरवरी को जब शाहरुख नामक एक युवक ने उन पर पिस्टल तानी, तो उन्होंने उसे अपनी लाठी से डराना चाहा, लेकिन उसने गोली चला दी और भाग गया।

मीडिया से बातचीत में दीपक दाहिया ने बताया, "मैंने देखा कि वह मेरी तरफ भागकर आ रहा है। मैंने उसे अपनी लाठी दिखाकर डराने की कोशिश की। इससे उसका ध्यान भटक गया और उसने सड़क के दूसरी ओर एक गोली चलाई और वहां से भाग गया।"

Deepak Dahiya, policeman at whom Shahrukh (man who opened fire in Maujpur) had pointed gun: I saw him running towards me, I tried to scare him by showing my stick. He got distracted and fired 1 round of bullets towards the opposite road and fled from there. #DelhiViolence pic.twitter.com/m98WB48evH