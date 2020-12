मुंबईः डीसी डिजाइन के मालिक दिलीप छाबड़िया धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार

नई दिल्ली। मशहूर कार डिज़ाइनर और डीसी डिजाइन के मालिक दिलीप छाबड़िया को मुंबई क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक छाबड़िया के खिलाफ धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120 (बी) और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।सूत्रों की माने ते पुलिस ने दिलीप के पास से एक लग्जरी कार भी जब्त की गई है।

केरल: चाइल्ड पोर्न मामले में डॉक्टर, IT पेशेवर सहित 41 गिरफ्तार

Car designer Dilip Chhabria arrested in connection with an alleged cheating and forgery case: Mumbai Police