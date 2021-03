तमिलनाडु चुनावः DMK का MDMK के साथ समझौता, छह सीटों पर लड़ेंगी चुनाव

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मारूमालारची द्रविड़ मुनेत्र कझगम और एमके स्टालिन की पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कझगम के बीच समझौता हो गया है।

वाइको की पार्टी MDMK छह सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमडीएमके प्रमुख वाइको के अनुसार 'द्रमुक के साथ सीटों पर गठबंधन को लेकर बातचीत बेहतर रही। डीएमके अध्यक्ष स्टालिन ने समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस गठबंध के तहत एमडीएमके को चुनाव लड़ने के लिए छह सीटें मिलेंगी।'

MDMK has joined hands with DMK. The talks went well. DMK president MK Stalin has signed an agreement in which 6 Assembly constituencies have been allotted to MDMK: MDMK Chief Vaiko #TamilNadu pic.twitter.com/NS4TcnbjMG