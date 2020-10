ड्रग्स रैकेट केस: एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 28 दिन बाद जमानत, शौविक अभी रहेंगे अंदर

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत ( Sushant Singh Death Case ) केस में ड्रग्स रैकेट ( Drug Racket Case ) एंगल आने के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) को गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन 28 दिन बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ( Bombay High Court ) ने रिया चक्रवर्ती को जमानत दे दी है। वहीं, रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को अभी कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। गौरतलब है कि विगत आठ सितंबर को NCB ने ड्रग्स रैकेट केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।

रिया चक्रवर्ती को जमानत

जानकारी के मुताबिक, ड्रग्स केस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती को जमानत दी है। रिया चक्रवर्ती 28 दिन बाद जेल से बाहर आएंगी। हालांकि, उनके भाई को अभी कोर्ट ने जमानत नहीं दी है। इससे पहले मंगलवार को शौविक और रिया को 20 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले रिया के वकील सतीश मानेशिंदे का कहना था कि उनके क्लाइंट को ड्रग्स रैकेट केस में फंसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन, NCB का कहना है कि रिया और शौविक बॉलीवुड में जो ड्रग्स रैकेट चल रहा है उसका हिस्सा हैं। रिया के वकील का यह भी कहना है कि उनके क्लाइंट ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो ड्रग्स खरीदा था, वह काफी कम मात्रा में था। लिहाजा, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वहीं, NCB ने कोर्ट में अब तक ऐसा कोई साक्ष्य जमा नहीं किए हैं जिससे साबित हो कि रिया के पास ड्रग्स था।

Rhea Chakraborty gets bail on personal bond of Rs 1 lakh.



Court says, "Rhea should mark her presence for 10 days in police station after release, deposit her passport, not travel abroad without court permission & inform investigating officer if she has to leave Greater Mumbai" https://t.co/TBCLt1Cblx