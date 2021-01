Drugs Case : नवाब मलिक के दामाद समीर खान की मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में होगी पेशी

नई दिल्ली। मुंबई ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ( Narcotics Control Bureau ) द्वारा एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ( Nawab Malik ) के दामाद समीर खान को गिरफ्तार करने के पांच दिन बाद सोमवार को मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल टेस्ट के बाद समीर खान को अदालत में पेश किया जाएगा।

Mumbai: Sameer Khan, the son-in-law of Maharashtra Minister Nawab Malik, being taken for medical examination before being produced before Court.



He was arrested by Narcotics Control Bureau on January 13th, in connection with a drugs case. His NCB remand ends today. pic.twitter.com/3YlpA4XjIv