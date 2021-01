Drugs case : अब एनसीबी ने अर्जुन रामपाल की बहन को किया तलब

नई दिल्ली। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में एनसीबी की जांच जारी है। इस मामले में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई यूनिट ने एक्टर और मॉडल अर्जुन रामपाल की बहन को तलब किया है। रामपाल की बहन को पूछताछ के लिए आज एनसीबी दफ्तार में पेश होने को कहा गया है।

Narcotics Control Bureau, Mumbai has summoned actor Arjun Rampal's sister today, in connection with a drugs case: NCB officer