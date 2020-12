Farmer Protest: दुष्यंत चौटाला ने किसानों की मांगों को रखा, कहा-वार्ता का एक और दौर होगा

नई दिल्ली। किसान आंदोलन पर एनडीए छोड़ने की चेतावनी दे चुके हरियाणा में भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चला रहे जननायक पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र और किसान संघ के बीच आपसी सहमति है और वह इस मुद्दे को बातचीत से हल कर सकते हैं। वे अगले 28 से 40 घंटे के लिए आशान्वित हैं। वार्ता का एक और दौर होगा और कुछ निर्णायक बयान निकल सकते हैं।

I'm hopeful that there is mutual consent between the Centre and farmers' Union and we can resolve this issue by talks. I'm hopeful for next 28 to 40 hours, there will be another round of talks & some conclusive statement can be out: Dushyant Chautala, Haryana Dy Chief Minister https://t.co/3QIgYclPA1 pic.twitter.com/LeneZqxYjn