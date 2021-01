वंशवाद की राजनीति देश के लिए चुनौती है, जड़ से खत्म करने की जरूरत: पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन कार्यक्रम में कहा कि वंशवाद की राजनीति देश के लिए एक चुनौती है, जिसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है। उन लोगों के दिन अब खत्म हो चुके हैं जो उपनाम के आधार पर चुनाव लड़ते थे।लेकिन राजनीति में वंशवाद की बीमारी अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई हैं। इस मौके पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल मौजूद रहें।

Dynasty politics is a challenge for the country which needs to be rooted out. The days of those who used to fight elections on the basis of their surname are numbered. But the disease of the dynasty in politics is not completely destroyed yet: PM Narendra Modi pic.twitter.com/Sv13kPDkRV