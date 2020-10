भूकंप से हिली बांग्लादेश की धरती, रिक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता

नई दिल्ली। दुनिया में जारी कोरोना वायरस (COVID-19) संकट के बीच प्राकृतिक कहर भी लगातार जारी है। कभी बारिश, कभी तूफान, कभी भूकंप से अलग-अलग जगहों पर तबाही मचती रहती है। इसी कड़ी में भूकंप ( Earthquake in Bangladesh ) के झटकों से एक बार फिर बांग्लादेश की धरती हिली है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह बांग्लादेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.1 थी।

An earthquake of magnitude 4.1 on Richter Scale & depth 50 km hit Bangladesh at 08:51 IST today: National Centre for Seismology (NCS) pic.twitter.com/a1CsvdUrpx