Gujarat, Assam और Himachal Pradesh में भूकंप के झटके, दहशत में घरों से बाहर निकले लोग

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) संकट के बीच प्राकृतिक आपदा भी जा रही है। आलम ये है कि पिछले कुछ दिनों में देश की धरती कई बार हिली है। वहीं, एक बार फिर तीन राज्यों में भूकंप ( Earthquake ) के झटके महसूस किए गए हैं। गुजरात ( Gujarat ), असम ( Assam ) और हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) में गुरुवार को भूकंप आया। भूकंप के कारण कई जगहों पर डर के कारण लोग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि, अभी तक जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

An earthquake with a magnitude of 4.5 on the Richter Scale hit Rajkot in Gujarat today at 7:40 am: National Center for Seismology pic.twitter.com/UKe35cqBTE