Arunachal Pradesh और Haryana में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता

नई दिल्ली। एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) की चपेट में है। वहीं, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं का कहर भी जारी है। बारिश (Rainfall), बाढ़ (Flood) और भूकंप (Earthquake) के कारण भी चिंता बढ़ी हुई है। इसी कड़ी में आज दो राज्यों में एक बार फिर धरती हिली। बताया जा रहा है कि हरियाणा (Haryana) के बाद अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में भी भूकंप के झटके महसूस किए हैं। हालांकि, दोनों जगहों पर जान-माल के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है।

An earthquake of magnitude 2.9 occurred in Rohtak, Haryana at 1:50 am today: National Center for Seismology — ANI (@ANI) August 6, 2020

दो राज्यों में हिली धरती

जानकारी के मुताबिक, आज तड़के हरियाणा (Earthquake in Haryana) में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) का कहना है कि राज्य के रोहतक (Earthquake in Rohtak ) जिले में भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप के झटके तड़के रात एक बजकर पचास मिनट पर महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 2.9 माफी गई है। कुछ देर के लिए लोगों में दहशत जरूर फैला, लेकिन जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हरियाणा के बाद नॉर्थ-ईस्ट ( North East ) के राज्य अरुणाचल प्रदेश ( Earthquake in Arunachal Pradesh ) में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ( National Center for Seismology) के मुताबिक, अरुणाचल प्रदेश के तवांग (Earthquake in Tawang ) जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह नौ बजकर 46 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्ट पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई है। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल गए। लेकिन, जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

Earthquake of magnitude 3.0 occurred at 0946 hours 42kms from Tawang in Arunachal Pradesh: National Centre for Seismology — ANI (@ANI) August 6, 2020

देश में लगातार महसूस किए जा रहे हैं भूकंप के झटके

यहां आपको बता दें कि इससे पहले 20 जुलाई को भी अरुणाचल प्रदेश (Bhukamp in Arunachal Pradesh) में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्ट पैैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई थी। आलम ये है कि देश के कई हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। Delhi-NCR में भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। वहीं, हरियाणा के कई जिलों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्य़ में भी पिछले कुछ दिनों में कई बार धरती हिली है। गौरतलब है कि भूकंप (Earthquake in India) को लेकर कुछ वैज्ञानिकों ने चिंता भी जताई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि देश में आने वाले समय में जोरादार भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। रिक्टर पैमाने पर जिसकी तीव्रता 9 तक हो सकती है।