Earthquake: भूकंप के झटकों से आज फिर हिला भारत, रिक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता

नई दिल्ली।

Earthquake in Jammu Kashmir: कोरोना संकट ( coronavirus ) के बीच देश में मंगलवार को फिर भूकंप ( Earthquake Today ) के झटके महसूस किए गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक जम्मू कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में मंगलवार सुबह करीब 8 बजकर 16 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई है, वहीं केंद्र श्रीनगर के पास बताया जा रहा है। भूकंप के बाद स्थानीय लोगों में दहशत मच गई।

हालांकि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने बताया कि भूकंप का केंद्र गांदरबल से 7 किमी साउथ-ईस्ट और श्रीनगर से 14 किमी नॉर्थ के बीच था। बता दें कि इससे पहले भी सोमवार को दिल्ली एनसीआर ( Delhi NCR Earthquake ) समेत कई इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 2.1 थी।

