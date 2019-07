पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके

नई दिल्ली। देश के दो राज्यों जम्मू-कश्मीर ( Earthquake in jammu kashmir ) और पश्चिम बंगाल ( Earthquake in West Bengal ) में रविवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए है। हालांकि भूकंप से किसी तरह से नुकसान की कोई खबर नहीं है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 बताई गई है।

Earthquake of magnitude 4.0 hit Puruliya, West Bengal, at 2:55 am