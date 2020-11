Earthquake: दिन में दूसरी बार कांपी धरती, जम्मू-कश्मीर के बाद अब अंडमान में भूकंप के झटके

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच देश की धरती लगातार भूकंप ( Earthquake ) के झटकों से कांप रही है। एक दिन में देश के दो अलग-अलग इलाकों में भूकंप से धरती थर्राई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शनिवार दोपहर को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 रही।

An earthquake of magnitude 3.6 occurred 143 km south-southeast of Portblair, Andaman and Nicobar island at 12:30 pm today: National Centre for Seismology