असम के नागोयान में भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.0

नई दिल्ली। गुरुवार तड़के असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र असम में नागोयान रहा। नागोयान में आए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.0 आंकी गई। इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोग दहशत में है। फिलहाल इससे किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है।

Magnitude 3.0 earthquake hits Nagaon in Assam, says National Center for Seismology