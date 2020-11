ED ने शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके बेट को फिर जारी किया समन, बढ़ी मुश्किलें

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी विधायक और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग करने वाले प्रताप सरनाईक की मुश्किलें कम होने की उम्मीद बहुत कम है। ऐसा इसलिए कि प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और उनके बेटे के आवास पर मंगलवार का मारे गए छापे के संबंध में नए समन जारी किए हैं। ईडी के इस रुख से साफ है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रताप सरनाईक का परिवार बुरी तरह से घिर गया है। ईडी इस मामले में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहती है।

Enforcement Directorate issues fresh summons to Shiv Sena MLA Pratap Sarnaik and his son, in connection with raid conducted at his residence