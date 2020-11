जम्मू कश्मीर: शोपियां जिले के कटपुरा में सुरक्षाबलों की आतंकियों से मुठभेड़

शोपियां। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में लगातार आतंकी घुसपैठ कर भारत को रक्तरंजीत करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षाबलों की मुस्तैदी ने आतंकियों के मनसुबे नाकाम हो रहे हैं।

ताजा घटनाक्रम में जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले के कटपुरा में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ ( Encounter at Kutpora Area ) जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया है कि पुलिस और सुरक्षाबल ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अभी आगे के विवरण की प्रतिक्षा की जा रही है।

बता दें कि बीते दिन सोमवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ इलाके के किरनी क्षेत्र से सुरक्षाबलों ने कई हथियार जब्त किए थे, जिसमें गोला बारूद, चार एके-56 राइफलें, मैगजीन, 141 जिंदा राउंड की गोली, यूबीजीएल व अन्य सामान शामिल है। पुंछ क्षेत्र के एएसपी रमेश कुमार अंगरल के बताया था कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, इन हथियारों का संबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य घाटी में आतंकवाद को फैलाना है।

वहीं रविवार को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा ( LoC ) पर सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया था। सेना और पुलिस ने संयुक्त अभियान में तीन आतंकियों को मार गिराया था। हालांकि इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के एक अधिकारी और बीएसएफ के एक सिपाही समेत तीन सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे।

