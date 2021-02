Toolkit Case में पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को एक लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत

नई दिल्ली। तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर बीते 90 दिनों से अधिक समय से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच किसान आंदोलन से जुड़े 'टूलकिट' मामले (Toolkit case) में गिरफ्तार 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ( Disha Ravi ) को कोर्ट से जमानत मिल गई है।

मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एक लाख रुपये के निजी मुचलका भरने की शर्त पर जमानत दी है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से अपील की थी कि दिशा से पूछताछ करने के लिए रिमांड की अवधि बढ़ाया जाए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा (Additional Session Judge Dharmender Rana) ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अब तक सभी तथ्यों को देखने के बाद आरोपी दिशा को जमानत पर रिहा किया जाता है। जमानत देते हुए जस्टिस राणा ने दिशा को एक लाख रुपये का मुचलका भरने और इतनी ही रकम के दो जमानती जमी करने को कहा है।

Toolkit case: In the order copy, Additional Session Judge Dharmender Rana states, "Considering the scanty & sketchy investigation, I do not find any palpable reason to breach the rule of bail for a 22-year-old girl who has absolutely no criminal antecedents". https://t.co/WMsimvYYcZ