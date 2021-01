मध्यप्रदेश कैश कांड पर ईओडब्ल्यू की जांच शुरू, दो हफ्तों को आयोग को सौंपेंगे रिपोर्ट

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में 2019 के चुनावों में हुए कैश कांड की जांच शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) ने चुनाव आयोग को 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान बेहिसाब नकदी के व्यापक उपयोग पर सीबीडीटी की आई रिपोर्ट के बारे में और ईसीआई द्वारा जारी दिशा-निर्देश में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा शुरू की गई कार्रवाई पर पूरी जानकारी दे दी है।

Chief Secretary informed that Economic Offence Wing has registered preliminary enquiry in the matter. He also sought two weeks’ time to apprise the Commission of further action in the matter: Election Commission #MadhyaPradesh https://t.co/9kBegEnITT