नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छी खबर- ESI अंशदान घटा, अब जेब में आएगी ज्यादा सैलरी

नई दिल्ली। देश में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की आमदनी में बढ़ोतरी होने वाली है। भारत सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआईसी ) की दरों में भारी कटौती का फैसला किया है। नए नियम के तहत अब सैलरी से कटने वाली ESI की रकम कम हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को फायदा होगा

Government of India: Rate of contribution under the ESI Act has been reduced from 6.5% to 4% (employers’ contribution reduced from 4.75% to 3.25% & employees’ contribution reduced from 1.75% to 0.75%). Reduced rates will be effective from 1st July 2019.