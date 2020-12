किसान नेता हन्नान मोल्ला बोले - केंद्रीय मंत्री का बयान देश के किसानों का अपमान

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ बताकर बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके इस बयान के बाद संजय राउत ने केंद्र से दोनों देश के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की अपील की है। वहीं अब भारतीय किसान सभा के नेता हन्ना मोल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे के बयान को भारतीय किसानों का अपमान करार दिया है।

This is an insult to the Indian farmers. The farmers are led by their own interests and do not bother about any other forces: Hannan Mollah, General Secretary, All India Kisan Sabha on Union minister Raosaheb Danve's statement 'China, Pak behind farmer's protest' pic.twitter.com/SKojjaMr0e