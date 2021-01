Farmer Protest :  सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत आज

नई दिल्ली। कृषि संबंधी कानूनों को लेकर आज केंद्र सरकार और किसानों के बीच आठवें दौर की बातचीत होगी। आंदोलनरत किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संघों के नेताओं का कहना है कि जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं सरकार की ओर से समस्या का समाधान निकलने के संकेत दिए हैं।

Many issues are to be discussed. Govt must understand, the farmer has taken this movement to his heart & won't consider less than the laws' repeal. Govt should implement Swaminathan's report & make law on MSP: Rakesh Tikait, Spokesperson, BKU, on today's meeting with Central govt pic.twitter.com/wrd0Eitk1R