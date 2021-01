Farmer Protest : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, CJI ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर जारी किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। शुरुआती सुनवाई के दौरान सीजेआई ने केंद्र से पूछा कि अब तक की बातचीत में क्या निकला है। उन्होंने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर अभी तक की बातचीत में क्या हुआ? सीजेआई ने सरकार से पूछा कि कृषि कानूनों पर रोक लगाने को लेकर केंद्र की राय क्या है? सरकार ने किसानों से अब तक क्या बात की। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि हम आपसे बहुत निराश हैं।

Some people have committed suicide, old people and women are a part of the agitation. What is happening?, says CJI, and added that not a single plea has been filed that said that the farm laws are good https://t.co/H8CZyafrTH