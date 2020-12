Farmer Protest : किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे केजरीवाल सरकार के मंत्री और विधायक

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन और भूख हड़ताल के समर्थन में आम आदमी पार्टी के विधायक और केजरीवाल सरकार के मंत्री भी सोमवार को भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस बात की घोषणा रविवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद की थी। आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायक उन किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल कर रहे हैं जो केंद्र के कृषि कानूनों का पिछले 19 दिनों से विरोध कर रहे हैं।

Delhi: Aam Aadmi Party (AAP) Ministers and MLAs hold 'hunger strike' in support of farmers who are protesting against Centre's #FarmLaws.



Delhi Deputy CM Manish Sisodia, ministers Satyendar Jain, Gopal Rai and party leader Aatishi Marlena are present. pic.twitter.com/oEBoEof0MI