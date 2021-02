Farmer Protest : किसानों का देशव्यापी जाम आज, कांग्रेस सहित कई पार्टियों ने समर्थन देने का किया ऐलान

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद अब किसान आंदोलन को और धार देने के लिए किसानों संघों के नेताओं ने आज देशव्यापी जाम का ऐलान किया है। किसानों के जाम को कांग्रेस समेत कई पार्टियों का समर्थन हासिल है। लेकिन जाम का असर दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में नहीं होगा। इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा का सख्त पहरा है। आंदोलनकारी किसान आज 3 घंटे के लिए नेशनल और स्टेट हाइवे को आवाजाही को बाधित करने का प्रयास करेंगे।

Delhi: Extensive barricading measures undertaken at Ghazipur border with water cannon vehicles deployed, as a preemptive measure to deal with possible disturbances resulting from 'Chakka Jaam' calls by farmer unions protesting farm laws



