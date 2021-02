Farmer Protest : सिंघू, मनियारी, सबोली सहित कई सीमाएं सील, ट्रैफिक पुलिस ने की वैकल्पिक मार्ग से जाने की अपील

नई दिल्ली। कृषि सुधारों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। इस बीच बारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त कमिश्नर ने किसानों के आंदोलन और सुरक्षा को देखते हुए ऐहतियातन सिंघू, पियाउ मनियारी, सबोली, औचंदी सीमाएं बंद कर दी हैं। जबकि लामपुर, सफियाबाद, सिंघू स्कूल और पल्ला टोल टैक्स सीमाएं पहले की तरह खुली हैं। इस क्षेत्र से जाने आने वाले लोग इस वैकल्पिक मार्ग का उपयोग यातायात के लिए कर सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक ने लोगांं से राष्ट्रीच राजमार्ग 44, आउटर रिंग रोड और जीटीके रोड पर न जाने की सलाह दी है।

Singhu, Piau Maniyari,Saboli, Auchandi borders are closed. Lampur, Safiabad,Singhu school & Palla toll tax borders are open. Follow an alternate route. Traffic is heavy & diverted from NH 44. Please avoid Outer Ring Road, GTK Road & NH 44: Addtional CP Traffic, Outer Range, Delhi