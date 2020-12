Farmer Protest : नरेंद्र सिंह तोमर बोले - केंद्र बातचीत के लिए तैयार, किसान संघों के प्रस्ताव का इंतजार

नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर ( Delhi Border ) पर किसानों के आंदोलन का आज 16वां दिन हैं। किसान अपने स्टैंड पर पहले की तरह कायम हैं। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ( Narendra Singh Tomar ) ने कहा कि केंद्र सरकार को अभी तक किसान संगठनों के नेताओं की ओर से बातचीत का प्रस्ताव नहीं मिला है। हम उनकी ओर से प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमें उनकी ओर से प्रस्ताव प्राप्त होगा, हम यथाशीघ्र बातचीत करने का प्रयास करेंगे।

We are yet to receive a proposal of talks from them. We are ready as soon as we receive a proposal from them: Agriculture Minister Narendra Singh Tomar https://t.co/WZSFgE6NwW