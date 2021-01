बजट से 5 दिन पहले संसद के मुहाने पर पहुंचे किसान, पुलिस किसानों के चल रहा 'महायुद्घ'

नई दिल्ली। जैसा कि किसानों की ओर से पहले कहा गया था कि वो एक फरवरी को बजट के दिन संसद का घेराव करेंगे। उसकी तैयारी किसानों से आज से ही शुरू कर दी है। किसान बजट से करीब 5 दिन पहले संसद भवन के मुहाने पर पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार गाजीपुर बॉर्डर से किसान सराय काले खां से होते हुए आईटीओ और दिल्ली पुसिल हेडक्वार्टर की ओर पहुंच गए हैं। इस दौरान किसानों के साथ पुलिस की झड़प की खबरें सामने आ रही हैं।

Police use tear gas shells to disperse the protesting farmers at ITO in central Delhi. #FarmersLaws pic.twitter.com/FiF68Q0cVM