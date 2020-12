किसानों ने जताया आक्रोश, सरकारी सुविधाओं के उपयोग से इनकार किया

नई दिल्ली। कृषि बिल (Agricultural Bill) के खिलाफ आंदोलनरत किसानों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बुरारी के निरंकारी समागम मैदान में एकत्रित हुए किसानों ने सरकारी सुविधाओं के उपयोग से इनकार कर दिया है।

एक किसान नेता कहना है,"संघर्ष हमेशा लोगों की अपनी क्षमताओं के आधार पर होता है। हम सहानुभूति रखने वालों से मदद लेते हैं, लेकिन सरकारों से नहीं। वे केवल वोट हासिल करने के लिए काम करते हैं।"

अब ये आंदोलन (Kisan Andolan) पंजाब से निकलकर धीरे-धीरे कई राज्यों में फैल गया है। पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों के किसान पिछले कई दिनों से नए कृषि बिल के विरोध में खड़े हुए हैं।

Delhi: Farmers gathered at Nirankari Samagam ground in Burari, refuse to utilise government amenities



"A struggle is always done by ones' own abilities. We accept help from sympathisers to the cause but not from governments. They only act to garner votes," says a farmer leader pic.twitter.com/19qCmhzmqO