'किसानों को कांग्रेस भडक़ा रही, तीन सीएम आंदोलन के लिए दे रहे पैसे'

नई दिल्ली।

भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। लोकसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों को भडक़ाने और गुमराह करने का काम कर रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि तीन ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो किसान आंदोलन में विरोध-प्रदर्शन के लिए पैसा दे रहे हैं। भाजपा सांसद बिधूडी ने आरोप तो लगा दिए, लेकिन उन तीनों मुख्यमंत्रियों के नाम न हीं बताए।

गत मंगलवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोलते हुए भाजपा सांसाद रमेश बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि दिल्ली की सीमाओं पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वे किसान नहीं हैं। इन्हें तीन मुख्यमंत्रियों की ओर से आर्थिक मदद मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में दिल्ली की सीमाओं के आसपास के एक भी गांव का नागरिक इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे ज्यादातर किसान संगठनों के नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्ष पर किसान आंदोलन को पीछे से समर्थन देने का आरोप भी लगाया।

