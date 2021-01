टिकरी बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर रैली दिल्ली में दाखिल, देखती रही पुलिस

नई दिल्ली। टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोडऩे के बाद किसानों की ट्रैक्टर रैली दिल्ली में प्रवेश कर गई है। इससे पहले सिघु बॉर्डर पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। टिकरी बॉर्डर की रैली डीटीयू-शाहबाद-एसबी डेयरी-दरवाला- बवाना टी-पॉइंट- कंझावला चौक-खरखौदा टोल प्लाजा की ओर बढ़ेगी। इससे पहले किसानों की ओर से दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी और झड़पों की भी सूचना मिली। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस किसानों को दिल्ली में एंट्री करने से नहीं रोक सकी।

Tractor rally from Singhu border reaches #Delhi's Sanjay Gandhi Transport Nagar



The rally will proceed towards DTU-Shahbad-SB Dairy-Darwala- Bawana T-point- Kanjawala Chowk-Kharkhoda toll plaza pic.twitter.com/zt73byudV4