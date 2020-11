Farmer Protest: पांच प्रमुख मार्गों पर दिल्ली को घेरेंगे किसान, जानिए बीते 24 घंटों की बड़ी बातें

नई दिल्ली। कृषि कानूनों ( Farm Bill ) के खिलाफ आंदोलन( Farmer Protest ) कर रहे किसान सरकार से बातचीत को तो तैयार हैं, लेकिन बगैर किसी शर्त के। किसानों ने कहा कि सरकार को बातचीत करनी है बिना किसी शर्त के करे। यही नहीं सोमवार को किसानों ने दिल्ली घेरने की तैयारी भी कर ली है। राजधानी की सीमा पर डंटे किसान दिल्ली में पांच प्रमुख मार्गों के जरिए दिल्ली घेरने की तैयारी में हैं।

चार दिनों से सिंघु व टिकरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड जाने से भी साफ इनकार कर दिया है। किसानों ने कहा है कि हम बुराड़ी ग्राउंड नहीं जाएंगे। वहां जाने की बजाय हम नेशनल हाइवे समेत पांच मुख्य सड़कों को जाम कर राजधानी की घेराबंदी करेंगे। आईए जानते हैं बीते 24 घंटों में इस आंदोलन को लेकर क्या रहे प्रमुख घटनाक्रम।

भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, त्योहारों के बाद भी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन रहेगा जारी, यात्रा से पहले जान लें पूरी लिस्ट

इन पांच रास्तों से होगी दिल्ली की घेराबंदी

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर आंदोलनरत किसान संगठन बुराड़ी के निरंकारी मैदान जाने की जगह दिल्ली की पांच सीमाओं से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।

इसके तहत सिंघु व टिकरी बार्डर के अलावा दिल्ली-जयपुर हाईवे, मथुरा-आगरा से दिल्ली हाईवे, दिल्ली-गाजियाबाद हाईवे जाम करेंगे। किसानों का धरना 5 सीमाओं पर चलेगा।

Farmers stay put at Singhu border (Delhi-Haryana border) as their protest against the Central Government's Farm laws continues. pic.twitter.com/XKUHQs3hDO

बीते 24 घंटों की अहम बातें

1. नड्डा के घर अहम बातचीत

किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष भी हरकत में आए। रविवार रात जेपी नड्डा ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। किसान आंदोलनकारियों के अड़ियल रुख को देखते हुए सभी संभावित उपायों पर बैठक में चर्चा की गई है।

2. गृहमंत्री की पेशकश को किसानों ठुकराया

किसान आंदोलन के बीच बीते 24 घंटों में गृहमंत्रालय की ओर से की गई पहल काफी अहम रही। गृह मंत्रालय ने किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि एक उच्चस्तरीय दल प्रदर्शनकारियों से बातचीत को तैयार है, लेकिन इससे पहले उन्हें बुराड़ी मैदान जाना होगा। किसानों ने गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह की पेशकश को ठुकरा दिया। किसानों ने कहा कि वे बातचीत को तैयार हैं, लेकिन बिना किसी शर्त के।

3. शाह का बड़ा बयान

गृह मंत्री अमित शाह ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मैंने पहले कभी किसान आंदोलन को राजनीति से प्रेरित नहीं कहा, लेकिन अब कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि कृषि के तीनों नए कानून किसानों के हित में हैं, लेकिन राजनीति से प्रेरित विपक्ष इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है।

#WATCH: Farmers sing songs as they stay put at Ghazipur-Ghaziabad (Delhi-UP) border.



The farmers' protest against the central government's Farm laws continues. pic.twitter.com/MwjT16fpt7