PM Modi का Mission Corona Vaccine, इन तीन कारणों के चलते एक्शन में प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। कोरोना महामारी ( Coronavirus in india ) को मात देने के लिए भारत में बन रही वैक्सीन ( Corona Vaccine ) कहां तक पहुंची इसका जायजा लेने के लिए पीएम मोदी ( pm modi ) देश के तीन चोटी के प्रयोगशालाओं का दौरा कर रहे हैं। पीए मोदी मिशन वैक्सीन के तहत शनिवार को अहमदबाद के जायडस बॉयोटेक पार्क, हैदराबाद के भारत बायोटेक और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दौरे पर हैं।

इस दौरान प्रधानमंत्री यहां शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों से बात कर ये जानने में लगे हैं कि वैक्सीन निर्माण में हुई प्रगति कहां तक पहुंची है। दरअसल पीएम मोदी के वैक्सीन को लेकर एक्शन में आने के पीछे तीन अहम कारण है।

यही वजह है कि उनका ये दौरान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आईए जानते हैं वो क्या तीन कारण हैं जिसके चलते पीएम मोदी वैक्सीन को लेकर एक्सन मोड में हैं।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi visits Zydus Biotech Park in Ahmedabad, reviews the development of #COVID19 vaccine candidate ZyCOV-D pic.twitter.com/vEhtNMf1YE

कोरोना वायरस से जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी एक ही दिन में ताबड़तोड़ कोरोना वैक्सीन के काम में हो रही प्रगित का जायजा लेने निकले हैं। दरअसल उनके इस मिशन वैक्सीन के पीछे तीन अहम कारण है जिन्होंने प्रधानमंत्री को करीब 9 महीने बाद कोरोना की दवा के प्रति एक्शन में ला दिया है।

1. 100 देशों के राजदूतों का दौरा

देश दुनिया में कोरोना महामारी का कहर जारी है। रोज लाखों लोग इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। वहीं वैक्सीन को लेकर दुनिया की नजर भारत की तरफ हैं। चार दिसंबर को 100 देशों के राजदूत भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे।

पुणे के डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव के मुताबिक पहले इन राजदूतों को 27 नवंबर को पहुंचना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये दौरा आगे बढ़ा दिया गया है। अब सभी राजदूत 4 दिसंबर को आएंगे। इस दौरान वे पुणे स्थित सीरम इंस्टीय्टू में कोविड 19 वैक्सीन की तैयारियों और उत्पादन का जायजा लेंगे।

ऐसे में पीएम मोदी चाहते थे कि 100 देशों के राजदूतों के आने से पहले वे देश में बन रही कोरोना वैक्सीन बनाने की तैयारियों का जायजा लें।

2. देशभर में बढ़ रहा कोरोना खतरा

कोरोना वायरस का खतरा लगातार देश में अपने पैर पसार रहा है। देशभर में कोरोना संक्रमित की संख्या 94 लाख के करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही देश 1 करोड़ आंकड़ा भी छू लेगा। वहं सर्दियों के चलते देश में कोरोना के नए रोगियों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

यही वजह है की पीएम मोदी चाहते हैं जल्द से जल्द देसी कोरोना वैक्सीन तैयार होकर बाजार में उपलब्ध हो। दरअसल दुनिया की नजरें भी भारत में तैयार हो रही वैक्सीन पर टिकी हुई हैं। ऐसे में पीएम मोदी खुद निरीक्षण कर वैक्सीन की तैयारियों और उत्पादन पर नजर रखना चाहते हैं।

#WATCH PM Narendra Modi greets the crowd gathered outside Zydus Biotech Park in Ahmedabad during his vaccine review visit pic.twitter.com/3pKjlGlBP3