Weather Update: उत्तर भारत में बढ़ा सर्दी का सितम, इन राज्यों में अगले सप्ताह बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम ( weather update ) ने एक बार फिर करवट ली है। पहाड़ों पर बर्फबारी ( Snowfall ) का दौर जारी है। कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंच चुका है, इसके साथ ही मैदानी इलाकों में भी सर्द हवाओं ने अपने पैर पसार लिए हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से देश के कुछ इलाकों में हवाओं का रुख तो बदलेगा ही साथ ही उत्तर भारत में सर्द हवाओं के साथ ठिठुरन भी और बढ़ेगी।

यही नहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटे में देश के तीन से ज्यादा राज्यों में बारिश के आसार भी बने हुए हैं। आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच हल्की बारिश ने तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की है। उत्तर और मध्य भारत के इलाकों में इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है।

किसानों के प्रदर्शन के बीच इस युवा की तस्वीर बंटोर रही सुर्खियां, जानें कौन है ये आंदोलनकारी

मैदानी इलाकों में शीत लहर (Cold wave) का असर दिखाई दे रहा है. उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में ठंड बढ़ गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत आस-पास के राज्यों के तापमान में गिरावट आ रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश में भी सर्द हवाएं चल रही हैं।

कई इलाकों में ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले कुछ दिनों में इनमें और इजाफा होगा।

इस वजह से बढ़ रही सर्द हवाएं

बर्फ से लदी पश्चिमी हिमालय से बहने वाली ठंडी हवाओं के चलते पारे में गिरावट आई है। यही वजह है कि देश के कई इलाकों में इन दिनों सर्द हवाएं भी चल रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही कहा था, ताजा पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित होने पर न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा।

ताजा अनुमान के मुताबिक 01 दिसंबर को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम एवं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।

घाटी में जारी बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। घाटी के कई इलाकों में रुक-रुक कर हिमपात हो रहा है। कश्मीर के गुलमर्ग में रातभर अच्छी बर्फबारी हुई है। यहां करीब 4 इंच मोटी बर्फ की चादर ने इलाके और खूबसूरत बना दिया है। इसके साथ ही पहलगाम में 1 इंच बर्फबारी हुई है। वहीं श्रीनगर सहित मैदानी इलाकों में कई इलाकों में बारिश हुई।

मौसम विभाग के मुताबिक ने कहा है कि अगले हफ्ते तक जम्मू और कश्मीर में रुक-रुक कर हो रही बर्फबारी रुक जाएगी।

हिमाचल के कई जिलों में शून्य से नीचे पारा

हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर पिछले कुछ दिनों से जारी है। यहां के कई जिलों में रुक-रुक कर हिमपात के चलते कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कैलांग से लेकर कुछ क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे दर्ज किया गया है।

Depression weakened into Well Marked Low Pressure Area over South Coastal Andhra Pradesh & adjoining Westcentral Bay of Bengal. pic.twitter.com/Xh2j0Mw6qZ