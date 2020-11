ग्वालियर के कोविड-19 अस्पताल में आग, नौ को दूसरी जगह किया शिफ्ट

नई दिल्ली। ग्वालियर के एक COVID-19 अस्पताल में तड़के आग लग गई। ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। एडीएम किशोर कन्याल के अनुसार अस्पताल की तीसरी मंजिल पर ये आग लगी है। इस दौरान नौ मरीजों को दूसरी मंजिल पर शिफ्ट कर दिया गया है। दो मरीजों के जलने की चोटें भी सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में वह अस्पताल की लापरवाही की भी पड़ताल कर रही है। यह एक कोरोना अस्पताल है, इस दौरान भगदड़ के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है।

Madhya Pradesh: Fire broke out at a COVID-19 hospital in Gwalior, earlier today.



Kishore Kanyal, ADM says, "Fire broke at the third floor of the hospital due to short circuit. Nine patients have been shifted to 2nd floor & 2 patients have suffered burn injuries." pic.twitter.com/80V4yAnUtj