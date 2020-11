दिल्ली के आसमान में फिर छाई धुंध, प्रदूषण से हालात खराब होने के संकेत

नई दिल्ली। दीपावली के दो दिन बाद दिल्ली के आसमान में प्रदूषण से हालात फिर खराब होने के संकेत मिलने लगे हैं। बुधवार की सुबह दिल्ली और आसपास के इलाके में धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम रही। खासकर दिल्ली कैंट, डीएनडी फ्लाई ओवर और अक्षरधाम इलाके में सुबह के समय लोग पास की चीजों को भी मुश्किल से ही देख पा रहे थे।

A layer of haze lingers in the sky of Delhi this morning. A local says, "There used to be dense smog, we used to feel irritation in eyes but it is better after the rain. Today it is hazy again. A permanent solution is needed."



Visuals from Delhi Cantt, DND flyway and Akshardham. pic.twitter.com/KYmYaAHQzk