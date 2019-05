पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि केस में 6 जुलाई को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर की ओर से पत्रकार प्रिया रमानी पर दर्ज मानहानि केस की सुनवाई अब 6 जुलाई को होना है। इससे पहले दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी थी, जिसके चलते पूर्व केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर यहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि अकबर पहले ही कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। अकबर ने अपने बयान में कहा था कि उन पर रमानी की ओर से लगाए गए आरोप दुर्भाग्यपूर्ण और मानहानिकारक हैं। उनके आरोपों की वजह से मेरा निजी जीवन में काफी नुकसान हुआ है।

