आंध्र प्रदेशः श्रीकाकुलम में रेलवे ट्रैक पर बड़ा फैक्चर, विशाखापत्तनम एक्सप्रेस को रोका

नई दिल्ली। देश के दक्षिण इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे बड़े त्योहार दिवाली के खत्म होते ही और छठ पूजा के दिन रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पास रेलवे ट्रैक पर बड़ा फैक्चर सामने आया है। इस फैक्चर को फिलहाल समय रहते देख लिया गया है। थोड़ा भी और वक्त निकल जाता तो एक बड़ा हादसा त्योहार के वक्त हो सकता था।

गुजरने वाली थी विशाखापत्तनम एक्सप्रेस

श्रीकाकुलम जिले के तिलारू के निकट रेलवे ट्रैक पर शनिवार को एक फ्रैक्चर देखा गया। फ्रैक्चर का अवलोकन करने वाले एक गश्त अधिकारी ने दीघा-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस के चालक को सतर्क किया और ट्रेन को रोक दिया।

Andhra Pradesh:A fracture was observed on railway track near Tilaru in Srikakulam Dist today.A patrolling official who observed the fracture,alerted the driver of Digha-Visakhapatnam Express&stopped the train.The fracture was repaired&all trains on the route running normally now. pic.twitter.com/295W9lCmCZ