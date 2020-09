इस राज्य में 4 लाख से ज्यादा परिवारों को मुफ्त में मिलेगा 10 किलो गेहूं और 1 किलो दाल

नई दिल्ली। कोरोना के चलते देशभर में हुए लॉकडाउन (Lockdown) में लाखों लोगों की रोजी-रोटी छिन गई। ऐसे में केंद्र समेत राज्य सरकारों ने उन्हें मुफ्त राशन देने की व्यवस्था की। वन नेशन वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) के तहत देश के किसी भी राज्य में रहकर नवंबर तक फ्री में अनाज लिया जा सकता है। इसी सिलसिले में गहलोत सरकार (CM Gahlot) ने भी खास पेशकश की है। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आर्थिक संकट का सामना कर रहे प्रदेश के 4 लाख 14 हजार जरुरतमंद परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा (Food security) के रूप में मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इसमें प्रति व्यक्ति 10 किलो गेहूं और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त (Free wheat and lentils) उपलब्ध कराया जाएगा।

वैसे तो प्रदेश में फ्री Ration में बांटने का सिलसिला पहले से जारी है, लेकिन अभी भी कई ऐसे जरूरतमंद परिवार हैं जिन्हें राशन नहीं मिल पाया है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से 22 जुलाई से 15 अगस्त के बीच एक सर्वे कराया गया था। जिसमें पाया गया कि 4 लाख 14 हजार 303 परिवारों के 15 लाख 36 हजार 28 व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। ऐसे में सरकार ने उन्हें राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने पर भी मंजूरी

सीएम अशोक गहलोत ने एक और बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत पाली जिले में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जाने को मंजूरी दे दी गई है। केन्द्र की स्थापना के लिए 120 बीघा भूमि टोकन मनी पर आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से संबद्ध इस केन्द्र की स्थापना के लिए रायपुर गांव में 82.18 बीघा और लक्की तालाब गांव में 37.02 बीघा भूमि आवंटित की जाएगी।