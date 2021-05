सोनिया गांधी ने लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा हो मुफ्त

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के दौरान ना जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए हैं। किसी का पति तो किसी का बेटा, किसी का भाई तो किसी के पिता, किसी की बहन तो किसी की पत्नी-बेटी या मां को यह वायरस निगल गया है। ऐसे में जिन बच्चों के मां-बाप या भी घर का खर्च चलाने वाला शख्स गुजर गया है, उन बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इसमें सोनिया गांधी ने ऐसे बच्चों की आगे की पढ़ाई मुफ्त करने की मांग की है।

सोनिया गांधी ने अपनी इस चिट्ठी में सलाह दी है कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए देश भर में मौजूद केंद्रीय नवोदय विद्यालय मददगार हो सकते हैं। सोनिया ने इस चिट्ठी के जरिये इन बच्चों के भविष्य की चिंता किए जाने का जिक्र किया है।

उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में लिखा, "कोरोना महामारी के कारण हुई तबाही और पीड़ित परिवारों द्वारा के सामने आई हृदय विदारक हकीकत के बीच छोटे बच्चों द्वारा अपने माता-पिता या किसी एक को खो देने की खबरें सबसे मार्मिक हैं। इन बच्चों के बेहतर भविष्य का ख्याल किए बिना उसी हाल में छोड़ दिया गया है।"

I request you to consider providing a free education at the Navodaya Vidhyalayas to children who have lost either both parents or earning parent on account of the Covid19 pandemic.



