Goa के सीएम प्रमोद सावंत की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, संपर्क में आने वालों से की इस बात की अपील

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) को गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। बुधवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ( Goa CM Pramodi sawant ) भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव ( Coronavirus report positive ) आई है।

I wish to inform all that I have been detected COVID19 positive. I am asymptomatic and hence have opted for home isolation. I shall continue to discharge my duties working from home. Those who have come in my close contact are advised to take the necessary precautions.