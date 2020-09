Coronavirus के बढ़ते केसों के बीच पहली बार देश को मिली यह कामयाबी

नई दिल्ली। देश में रोजाना तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के नए मामलों ने एक तरफ जहां लोगों के बीच खौफ पैदा कर दिया है, वहीं कई अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के भीतर अब तक के सर्वाधिक यानी रिकॉर्ड कोरोना वायरस मरीज ठीक हुए हैं।

भारत में Coronavirus से होने वाली मौतों का आंकड़ा कब होगा 1,00,000 पार

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट एक ही दिन में रिकॉर्ड 70,000 से अधिक मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ही सर्वाधिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "5 सितंबर को कोरोना वायरस के 70,072 मरीजों के ठीक होने के साथ ही अब तक की सबसे अधिक एकदिवसीय रिकवरी दर्ज की गई है और वर्तमान में रिकवरी रेट बढ़कर अब 77.23 प्रतिशत पहुंच गया है। इसके चलते अब कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली मौतों की दर भी घटकर 1.73 प्रतिशत के नए निम्न स्तर पर पहुंच गई है।"

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रोजोना बढ़ते ठीक होते मरीजों की संख्या वाले एक ग्राफ के मुताबिक, 24 अगस्त को देश में एक ही दिन में 57,469 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए थे, जबकि 1 सितंबर को इनकी संख्या 65,081 हो गई और 3 सितंबर को यह बढ़कर 68,584 पर पहुंच गई।

#IndiaFightsCorona



There has been a steep exponential rise in #COVID19 recoveries- from 50,000 in May to 30 lakh in Sept.



The daily number of Recovered Patients has crossed 70,000.



More than 3/4 of the total cases have recovered. pic.twitter.com/4oKksdFeQj