भारत में COVID-19 के सबसे बुरे हालात आना अभी बाकीः सुंदर पिचाई

covid crisis: देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से पैर पसार रही है। कोरोना संक्रमित लोगों के बढ़ते मामले को देखते हुए अब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई (Google CEO Sundar Pichai) भी मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के दौरान भारत के बिगड़ते हालात को देखते हुए अब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई (Google CEO Sundar Pichai) ने 135 करोड़ रुपये का राशि दान में देने की घोषणा की है। इनके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी भारत की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है। नडेला ने कहा कि कंपनी भारत के राहत कोष में दान देकर एक बड़ी राहत देने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा ऑक्सीजन उपकरण खरीदने में भी मदद करने के लिए सुंदर पिचाई ने अनुदान देने के लिए यूनिसेफ और गेटइंडिया को 135 करोड़ रुपये के राहत कोष का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गूगल और उनकी टीम मेडिकल सप्लाई करेंगी। बता दें यह ऐसे समय है, जब भारत ने COVID-19 के कारण 3.5 लाख से अधिक नए मामले दर्ज किए हैं और 2,800 से अधिक मौतें दर्ज की हैं।

I am heartbroken by the current situation in India. I’m grateful the U.S. government is mobilizing to help. Microsoft will continue to use its voice, resources, and technology to aid relief efforts, and support the purchase of critical oxygen concentration devices.