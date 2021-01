GST अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई, कर चोरी के आरोप में 180 गिरफ्तार

नई दिल्ली। कर चोरी के खिलाफ जीएसटी अधिकारियों ने पिछले दो माह में बड़ी कार्रवाई की है। इसका असर जीएसटी कलेक्शन पर दिखने लगा है। भारत सरकार के वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि पिछले डेढ़ से दो महीने में हमने 180 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों पर कर चोरी करने व कराने का आरोप है।

In the last 1.5 to 2 months, we have arrested over 180 people including managing directors of companies and chartered accountants for tax evasion. They have not been able to get bails because of the seriousness of their tax frauds: Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey https://t.co/2VQ4E9RAA6