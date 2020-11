Gujrat : अहमदाबाद में आज रात से कर्फ्यू पर होगा अमल, केवल दूध और दवा की दुकानें खुलेंगी

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के विस्तार को देखते हुए गुजरात सरकार ने ऐहतियातन आज रात से अहमदाबाद में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। कर्फ्यू की घोषणा पर आज रात नौ बजे से अमल होगा। गुजरात सरकार की इस घोषणा के बाद से अहमदाबाद के बाजारों में जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए लोगों का हूजुम उमड़ पड़ा है।

Ahmedabad: Crowds seen in markets ahead of curfew starting 9 pm tonight; restrictions to remain in place till Monday.



"Everybody was following norms. Due to Diwali, rush got out of hand & people weren't able to maintain social distancing," says a shop owner.