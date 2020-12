Gujarat: गांधीनगर में ONGC पाइपलाइन में धमाका, एक की मौत; दो घायल

नई दिल्ली। गुजरात ( Gujarat ) के गांधी नगर ( Gandhi Nagar ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां ओएनजीसी ( ONGC ) की पाइप लाइन में धमाका हो गया। ये घटना कलोल गार्डन सिटी इलाके की है। धमाका इतनी तेज था कि इसकी वजह से आस-पास के दो मकान ढह गए। इस घटना में अब तक दो लोगों के मारे जाने की खबर है।

जबकि कुछ लोग जख्मी हैं। घटना के बाद से आस- पास के इलाके में दहशत फैल गई। घटनास्‍थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। वहीं हादसे की खबर लगते ही ओएनजीसी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं।

Gujarat: 2 killed, 1 injured after 2 houses collapsed following ONGC gas pipeline explosion in Kalol, Gandhinagar.



"Primarily it appears that 2 houses collapsed after a pipeline exploded due to gas leakage, experts are verifying it," says Abhay Chudasama, IGP, Gandhinagar Range pic.twitter.com/x6In1rGeGo