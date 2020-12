Mumbai Police की रेड में पकड़े गए Suresh Raina समेत कई सितारे, इन धाराओं में दर्ज हुए केस

नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ( Mumbai ) से बड़ी खबर सामने आई है। माया नगरी में कोरोना नियमों ( Corona Violation ) की अनदेखी का बड़ा मामला सामने आया है। एक पब पर छापेमारी में मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) के हाथ कई बड़ी सितारे लगे हैं। इनमें टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ( Suresh Raina )प्रमुख रूप से शामिल हैं।

मुंबई पुलिस की छापेमारी में पकड़े गए इन सितारों के खिलाफ मुंबई में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

Police book 34 people including cricketer Suresh Raina & some other celebrities under Section 188, 269, 34 of IPC & provisions of NMDA after a raid at Dragonfly pub for keeping establishment open beyond permissible time limit & not following COVID norms: Mumbai Police