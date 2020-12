AMU के शताब्दी समारोह में बोले PM Modi- यहां पर दिखता है मिनी इंडिया, इस शक्ति को कमजोर ना पड़ने दें

नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ( AMU ) के शताब्दी वर्ष समारोह को कुछ देर में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) हिस्सा लिया हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इस समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने सबसे पहले एएमयू के 100 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा- एएमयू एक मिनि इंडिया की तरह नजर आता है। यहां उर्दू के साथ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। ये विविधता देश की ताकत के रूप में दर्शाता है। हमें ना तो इस शक्ति को भूलना है और ना ही इसे कमजोर पड़ने देना है।

पीएम मोदी ने कहा- बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। मौजूदा समय में 1000 विदेशी स्टूडेंट एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एएमयू की जिम्मेदारी है वो हमारे देश की ताकत और अच्छाई को लेकर ये छात्र अपने-अपने देशों में जाएं।

बढ़ाएं अपनी भागीदारी

पीएम मोदी ने कहा कि एएमयू के छात्र देश के विकास में अपनी भागीदारी बढ़ाएं। 100 वर्ष पूरे होने पर एएमयू के हॉस्टल के छात्र स्वतंत्रता सेनानियों के काम को दुनिया के सामने लाएं। इन महापुरुषों की जन्मभूमि जाएं, परिवार से मिलें। 75 हॉस्टलर्स एक फ्रीडम फाइटर्स पर डॉक्टूमेंट्री तैयार करें। एएमयू के पास बेशकीमती पांडुलिपियां हैं, जिसे तकनीकी के माध्यम से इन्हें वर्चुअल अवतार में सामने लाएं।

किसान आंदोलन के बीच राकेश टिकैत ने कही बड़ी बात, बढ़ सकती है सरकार की मुश्किल

History of education attached to AMU buildings is India's valuable heritage...I often meet AMU alumni during my foreign visits, who very proudly say that they've studied from AMU: pm modi addressing Centenary celebration event of Aligarh Muslim University via video conferencing https://t.co/HALhsFsrvB