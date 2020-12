Kisan Andolan: दिल्ली-गाजियाबाद को जोड़ने वाला NH-9 पूरी तरह बंद, टिकैत बोले- नहीं मिला बैठक का निमंत्रण

नई दिल्ली। कृषि कानूनों ( Farm Bill ) के खिलाफ दिल्ली और आसपास डटे किसानों ने आंदोलन ( Kisan Andolan )और तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। किसानों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। इस हड़ताल के तहत 24-24 घंटे के अंतराल में अलग-अलग किसान संगठन हड़ताल पर बैठ रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को किसान आंदोलन का 27 दिन है।

वहीं पांच दौर की बैठक विफल रहने के बाद सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख तय करने को कहा है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अब तक कृषि मंत्री की ओर से बैठक का कोई भी निमंत्रण नहीं मिला है।

कोरोना संकट के बीच नए स्ट्रेन ने बढ़ाई दुनिया की चिंता, ब्रिटेन समेत 6 देशों में हुई नए प्रकार की पुष्टि, जानिए इससे जुड़ी 5 बड़ी बातें

We have not received any meeting invitation from Agriculture Minister yet. Farmers have decided they won't go back till govt takes back all 3 Farm laws. It will take more than a month to resolve all issues. Govt will come to us: Rakesh Tikait, Spokesperson, Bhartiya Kisan Union pic.twitter.com/rNg9GtYxqI